Основной мишенью удара баллистикой был один из ключевых энергообъектов Киева, - Зеленский

По данным нашей разведки, россияне готовят новые запуски баллистических ракет.

Основной целью российского ракетного удара по Киеву была энергетика, а именно ТЭЦ-4. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российский удар баллистическими ракетами по Киеву. Снова без предупреждения от партнеров. Основная цель - энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадания. Также поврежден жилой дом, сейчас спасатели тушат пожар. Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете к Киеву. ТЭЦ-4 - один из основных энергообъектов Киева", - написал он.

По данным нашей разведки, россияне готовят новые запуски баллистических ракет.

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"Факты показывают, что россияне не считают необходимым соблюдать то, о чём сказал президент Америки. Украина поддержала прекращение обстрелов энергетических объектов. Россия делает мишенью очередную электростанцию и жизни наших людей. И это точно несправедливо, когда они уничтожают и энергетику, и даже предупреждений о запусках баллистических ракет Украина не получает. Важно, чтобы мир об этом не молчал. И важно, чтобы Америка реально видела, что происходит и кто виноват в том, что война продолжается", - добавил Зеленский.

"Энергетическое перемирие" Трампа

Ранее сообщалось, что во вторник, 13 октября, Россия впервые не наносила удары по украинским энергетическим объектам после того, как президент США Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии".

Ранее в Кремле заявили, что переговоры по "энергетическому перемирию" между Россией и Украиной продолжаются.

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