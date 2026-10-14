Атаки Украины по дата-центрам 'Яндекса' ввергли Россию в хаос, - Financial Times

Экосистема "Яндекса" держалась всего на шести дата-центрах.

Украинские удары по дата-центрам технологического гиганта "Яндекс" ввергли в хаос ключевые аспекты повседневной жизни россиян – остановив работу самых разных сервисов: от электронной почты и приложений такси до сайтов знакомств и даже электронных ключей от домофонов московских многоквартирных домов.

За прошедшую неделю Украина серьезно повредила три из шести дата-центров "Яндекса" – сея хаос в стране, чья технологическая экосистема сосредоточена вокруг одной огромной компании, связанной с государством, пишет Financial Times. Запущенный в 1997 году как поисковик, "Яндекс" превратился в российский ответ Google, Uber, Amazon и OpenAI одновременно.

Тысячи предприятий зависят от его инфраструктуры – а это значит, что удары ударили не только по сервисам "Яндекса", но и по множеству никак не связанных с ним компаний.

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Украина нанесла ответный удар

Эти перебои последовали за волной летних ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которая заставила миллионы россиян часами стоять в очередях на заправках.

Киев заявил, что эти атаки – ответ на удары Москвы по украинским дата-центрам. Но последствия в России оказались гораздо более серьезными – обнажив слабости, созданные долгосрочным стремлением Кремля централизовать и контролировать IT-сектор, пишет СМИ.

Многие из этих усилий были сконцентрированы вокруг "Яндекса" – который в 2024 году был принудительно продан инвесторам, связанным с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. "Россия стала жертвой собственной политики. Это запустило наихудший сценарий", – заявила научный сотрудник Германского совета по международным отношениям Алена Епифанова.

Россияне с трудом могли получить доступ к своей почте "Яндекса", открыть рабочие файлы или вызвать такси. В некоторых городах с табло на автобусных остановках исчезли расписания. А жители многих московских многоквартирных домов обнаружили, что не могут попасть в общие дворы – потому что шлагбаумы на въездах управлялись одной-единственной компанией, зависящей от инфраструктуры "Яндекса", отмечают журналисты.

Пользователи "Яндекс Pay" – банковского и платежного сервиса, который взлетел после того, как Apple Pay ушел из России – проснулись и обнаружили, что остатки на их счетах испарились. В "Яндексе" настаивают, что "деньги в безопасности". Между тем, сотни сайтов работают с перебоями – в том числе главное российское приложение знакомств Twinby и имитатор McDonald’s "Вкусно и точка".

"Я потеряла сайт, который был у меня 10 лет. Все базы данных, фотографии, отзывы – все, вероятно, пропало", – заявила основательница турагентства Proadventure Алена Жиганова. Ранее она пользовалась облачным сервисом американского провайдера – который перестал работать после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Вся экосистема "Яндекса" держалась на шести дата-центрах

Два из них были полностью выведены из строя в результате атак – а у третьего были повреждены несколько модулей. Компания не сообщает, сколько времени займёт ремонт.

Человек, близкий к руководству компании, заявил – не называя сроков, – что они надеются "быстро" восстановить "функциональность". То есть все сервисы будут работать – но "несколько медленнее, чем обычно". Чтобы же вернуться на "полную мощность", понадобится несколько месяцев, по его словам.

Как признак серьезности ситуации – глава российского Минцифры заявил, что власти "защитят эти объекты". Путин недавно возложил ответственность за защиту от беспилотников на сами предприятия – призвав их не ждать поддержки от государства.

Проблемы распространились и на соседей России – отключения электронной почты, "Яндекс Pay" и сайтов, использующих инфраструктуру компании, произошли в Казахстане, Узбекистане и Беларуси. Особенно сильно это сказалось в Казахстане – где "Яндекс" контролирует более 90% рынка в двух крупнейших городах страны.

Кремль работает уже более десяти лет, чтобы построить "суверенный интернет" – продвигая отечественных игроков в ущерб западным и устанавливая жесткий контроль над критически важными активами.

В 2014 году – после высказываний Путина о том, что интернет – это "проект ЦРУ", в котором "все идет через серверы в США" – государство заставило российские компании хранить все персональные данные своих клиентов внутри страны.

"Яндекс" стал ключевым игроком – а в 2024 году он был окончательно куплен консорциумом, тесно связанным с президентом.

Другие новости об ударах Украины

Ранее УНИАН сообщал, что дроны атаковали один из крупнейших дата-центров Сбербанка в РФ. По словам местных жителей, ночью в городе раздались десятки взрывов. После этого пожары вспыхнули сразу в нескольких районах Балакова.

Кроме того, мы также рассказывали, что удары по "Яндексу" могут ослабить военную промышленность РФ. Украинские атаки формируют тенденцию, значение которой выходит далеко за пределы обычных проблем с доступом к потребительским интернет-сервисам.

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