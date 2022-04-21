Польша приняла почти 3 миллиона украинских беженцев.

Украинская и польская сторона обсудили выделение средств на финансовую помощь украинцам. Польша приняла почти 3 миллиона украинцев, из-за чего в стране возникли проблемы с образованием, медициной и трудоустройством.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елены Кондратюк на совместной пресс-конференции с маршалкой Сейма Польши Эльжбеты Витек.

"В Польше сейчас больше людей из Украины, которые нашли здесь свое временное убежище - почти 3 млн человек, преимущественно женщин и детей. Польша сейчас несет наибольшую нагрузку из стран ЕС. Мы увидели, что есть много вызовов, связанных с образовательным процессом, медицинским обеспечением и трудоустройством наших женщин. Это тоже финансовая помощь этим людям", - говорится в сообщении.

При этом указано, что 26 стран ЕС имплементировали директиву о временной защите украинцев в национальном законодательстве, которая предусматривает выделение финансовой помощи украинским беженцам.

Кроме того, Кондратюк отметила, что Польша поддерживает ускоренное вступления Украины в ЕС, что также важно, как и предоставление тяжелого вооружения для ВСУ.

"Вступление в ЕС - это самый оптимальный путь, который будет демонстрировать справедливое отношение к Украине и нашим людям, защищающим не только независимость Украины, но и всю Европу и европейские ценности", - объяснила политик.

Также представительница Украины призвала станы Евросоюза официально признать геноцид украинского народа, совершаемый российскими оккупантами.

"Мы требуем справедливого осуждения всех, кто дает приказ совершать военные преступления и выполняет эти приказы. Среди них осуждение президента РФ Путина международным трибуналом. И мы ожидаем открытия такого трибунала. Надеемся, что его работу поддержат все парламенты и страны, провозглашающие ценности прав человека", - призвала Кондратюк.

Помимо этого, стороны обсудили возможность организации культурно-просветительные хабов для украинок, а также разработку четких инструкций о том, как люди могут переезжать из одной страны в другую.

Также озвучили главные просьбы Украины к союзникам:

предоставление оружия, тяжелого вооружения;

быстрое вступление Украины в ЕС;

забота о временно перемещенных лицах в странах ЕС;

справедливое наказание за военные преступления.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска обстреливали и забрасывали бомбами украинских городов, из-за чего массово гибли украинцы.

В связи с этим многие приняли решение уехать из страны. Польша одна из первых стран Европы, которая открыла свои границы для украинских беженцев. По данным ООН, из Украины за границу выехали более 5 миллионов человек.

Кроме того, Варшава поддерживает Киев в войне с Россией и на экономическом фронте. Например, польские власти ввели эмбарго на закупки российского угля.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова принять на лечение 10 тысяч раненых в ходе войны с РФ украинских военнослужащих.

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