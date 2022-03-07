Поляки, которые принимают домой беженцев из Украины, получат финансовые выплаты.

Польша приняла закон о помощи украинским беженцам, которые бегут от вторжения России. По последним данным, в страну въехало около 1 миллиона переселенцев из Украины - это женщины, дети и пожилые люди.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что польские семьи, которые примут беженцев, будут получать финансовые выплаты 1200 злотых в месяц (около 260 долларов).

Граждане Украины на законных основаниях могут оставаться в Польше 18 месяцев. Граждане Украины смогут спокойно работать в Польше. Срок пребывания может быть продлен еще на 18 месяцев, всего граждане Украины смогут пробыть в Польше до 3 лет.

Кроме того, у украинцев будет доступ к госуслугам на общих основаниях.

Органы местной власти получат финансовую поддержку для обеспечения доступа украинцев к образованию и медицине.

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