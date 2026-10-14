Графики больше не действуют: в Киеве экстренно выключают свет после атаки РФ

В связи с последствиями российского нападения в некоторых районах столицы введены аварийные отключения электроэнергии. Обычные графики временно не действуют.

В Киеве из-за российского нападения введены аварийные отключения электроэнергии в пяти районах, сообщает ДТЭК.

Это коснется Дарницкого, Днепровского, Печерского, Соломенского и части Голосеевского районов. В указанных районах стабилизационные графики временно не действуют. Электроэнергию отключают в аварийном режиме из-за последствий вражеской атаки.

"Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома", – отметили в ДТЭК.

Видео дня

Жителям указанных районов следует учитывать возможные перебои с электроснабжением и следить за дальнейшими сообщениями энергетиков.

Вражеская атака на Киев – последние новости

В ночь на 14 октября Россия запустила баллистические ракеты по нескольким городам Украины. В Киеве и области раздались взрывы, объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что враг нанес удар по нескольким энергообъектам столицы. В результате атаки врага в Дарницком районе столицы есть один пострадавший. Медики госпитализировали его. Кроме того, в Голосеевском районе погиб один человек. Атака баллистическими ракетами на столицу продолжается.

После ночной российской атаки в столице временно приостановили движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах. Также задерживаются трамваи, а часть троллейбусов и автобусов направили по измененным маршрутам.

Вас также могут заинтересовать новости: