Польский дипломат признался, что еще ни разу не ночевал в бомбоубежище.

Посол Польши Бартош Цихоцкий остается в Киеве, потому что не хочет наносить удар по моральному духу украинцев.

Польша является одной из немногих стран, которая оставляет открытым посольство в Киеве, в то время как другие страны перенесли свои дипмиссии или во Львов, или вообще за пределы Украины, сообщило агентство PAP.

"Есть вещи, которые не сделаешь на расстоянии. Отъезд сейчас это что-то, что могло бы ослабить моральный дух украинцев" - сказал Цихоцкий.

Он пояснил, что поддерживает контакты с членами украинского правительства и другими западными дипломатами.

Пребывание посла в Киеве также важно в контексте общения между президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским.

"Киев они не получат. Этого не произойдет. Его так сильно обороняют. На улицах люди, которых на месте россиянина я не хотел бы встретить" - сказал Цихоцкий.

По его словам, с начала войны он еще ни разу не ночевал в бомбоубежище, несмотря на то, что взрывы в украинской столице раздаются каждый день. Однако посол признает, что имеет под рукой сумку с самыми необходимыми документами, а также шлем и бронежилет.

Дипломат отметил, что в том, что Украина сейчас так рьяно защищает себя, в значительной степени причастна и Польша, которая поставляла Киеву оружие еще с российского вторжения 2014 года.

"Если Россия здесь преуспеет, мы будем следующие" - подчеркнул польский посол.

Вас также могут заинтересовать новости: