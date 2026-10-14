Россия оставила без света жителей Киева и семи областей: как будут действовать графики

Без электричества остаются более 600 тысяч украинцев, и ситуация может ухудшиться.

Из-за российских атак без света осталась часть потребителей в Киеве и Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

"Сегодня ночью и утром Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре. Под ударом оказались электростанции, объекты систем передачи и распределения электроэнергии в Киеве, Киевской и на Харьковской областях", – написал он, добавив, что ремонтные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.

По словам президента Владимира Зеленского, в течение ночи Россия применила против украинской энергетики и критической инфраструктуры 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и шагающих боеприпасов.

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"По меньшей мере 600 тысяч человек сейчас, к сожалению, остались без электричества. Возможны и более масштабные отключения", – написал украинский президент.

Как сообщает"Укрэнерго", чтобы предотвратить перегрузку оборудования, поврежденного в результате российских обстрелов, в некоторых областях сегодня до конца суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения могут охватывать до двух очередей отключений (это означает отключение на срок до 8 часов).

В "Укрэнерго" добавили, что уровень потребления электроэнергии соответствует сезонным показателям. По состоянию на 09:30 14 октября он оставался на уровне предыдущего дня, 13 октября.

Проверить актуальные графики отключений можно на официальных ресурсах операторов систем распределения. Потребителям рекомендуют следить за обновлениями на сайте или страницах облэнерго своего региона.

Российская атака на Украину 14 октября – последние новости

В ночь на 14 октября Россия атаковала несколько украинских городов баллистическими ракетами. В Киеве и области раздались взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки повреждения получили несколько энергетических объектов Киева.

После ночной российской атаки в Дарницком и Печерском районах Киева временно приостановили движение электротранспорта. Задерживаются трамваи, а часть троллейбусов и автобусов перенаправили на измененные маршруты.

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