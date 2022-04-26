Первый санкционный список насчитывает 50 пунктов, среди которых как олигархи, так и компании.

Польша одобрила свой первый санкционный список, в который вошел российский "Газпром", ряд российских олигархов – всего 50 юридических и физических лиц.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, сообщила в Twitter правящая партия PiS.

"Целью санкций является ограничение возможностей финансирования войны в Украине субъектами хозяйствования, действующими на территории Республики Польша. Закон о санкциях распространяется на олигархов, ведущих бизнес в Польше", – говорится в сообщении.

Первый санкционный список насчитывает 50 пунктов, среди которых как олигархи, так и компании, в том числе "Газпром".

"Мы будем применять несколько видов санкций: замораживание имущества, отстранение от участия в тендерах, а в случае олигархов – запрет на въезд на территорию Республики Польша. Это первый список, и он будет расширяться", – пояснил министр.

Польша может применить 4 вида мер: замораживание средств (запрет прав на акции наложен на 4 субъекта), запрет на въезд олигархов на территорию Польши, а также запрет на участие в государственных тендерах (наложен на 25 субъектов). Штраф за участие в тендерах, несмотря на запрет – до 20 млн злотых.

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