Вышел трейлер 'Нарнии' от режиссера 'Барби' и Netflix: фильм покажут в кинотеатрах (видео)

В украинских кинотеатрах долгожданное фэнтези можно будет посмотреть с 11 февраля 2027 года.

Вышел первый трейлер эпического фэнтези "Нарния: Племянник чародея" (Narnia: The Magician's Nephew) от Греты Гервиг ("Леди-Берд", "Маленькие женщины", "Барби") и стримингового сервиса Netflix.

Фильм является экранизацией одноименного романа английского писателя Клайва Стейплза Льюиса и четвертым полнометражным фильмом в серии "Хроники Нарнии" (2005, 2008, 2010). Он является приквелом к основной истории.

В картине будет рассказываться о сотворении мира Нарнии львом Асланом, а также о двух лондонских детях, Дигори и Полли, которые с помощью дяди Дигори, волшебника Эндрю, отправляются в Нарнию через Лес между мирами.

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Главные роли в фильме исполнили Дэниел Крейг ("Мюнхен", "Девушка с татуировкой дракона", "Квир", франшизы "007", "Достать ножи"), Эмма Маки ("Эйфель", "Смерть на Ниле", "Барби", "Альфа", сериал "Половое воспитание"), Кэри Маллиган ("Драйв", "Стыд", "Девушка, подающая надежды", "Солтберн"), Мерил Стрип ("Крамер против Крамера", "Смерть ей к лицу", "Часы", "Мамма Миа!", "Железная леди", "Не смотри вверх", франшиза "Дьявол носит Прада"), а также юные актеры Дэвид Маккенна и Беатрис Кэмпбелл.

Согласно сообщению Netflix, фильм выйдет в кинотеатрах 12 февраля 2027 года. В то же время украинский дистрибьютор B&H Film Distribution Company уточнил, что в украинский прокат он выйдет на день раньше, с 11 февраля. При этом онлайн на Netflix картина появится с 2 апреля 2027 года.

Отметим, что для США и некоторых других стран является обычным явлением выпуск фильмов Netflix в кинопрокат, как правило, за неделю-две до появления онлайн на платформе. В Украине подобная практика встречается крайне редко. В частности, украинские киноманы смогут посмотреть на "больших экранах" и "Новые злополучные приключения Клиффа Бута" от Netflix – с 26 ноября 2026 года.

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