Переговоры Трампа с Путиным являются очередным ударом в спину для украинцев, – Politico

Недавнее требование Трампа к Зеленскому прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Украине свидетельствует о том, что Киев действительно обладает значительным влиянием в этой борьбе.

У Украины сейчас больше рычагов влияния, чем год назад. Европейские лидеры предостерегают президента США Дональда Трампа не упустить их, оказывая давление на Киев с целью смягчения его позиции в отношении России, сообщает Politico.

"Менее чем за два года мы прошли путь от ситуации, когда у нас не было никаких козырей, до ситуации, когда нам говорят: "Не разыгрывайте свои козыри". Это настоящее достижение", – заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на Варшавской конференции по вопросам безопасности.

Издание напомнило, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский попал в ловушку в Овальном кабинете, где Трамп высмеял его за то, что у того "нет карт", которыми можно было бы сыграть против России.

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В статье отмечается, что недавнее требование Трампа к Зеленскому прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Украине, а также его призыв к Украине назначить нового лидера фактически свидетельствуют о том, что Киев действительно имеет значительное влияние в этой борьбе.

Объясняется, что кампания Киева по нанесению ударов по нефтеперерабатывающим заводам способствует росту дефицита топлива по всей России, а также подрывает способность Кремля финансировать войну.

"Однако европейские лидеры опасаются, что отчаянные попытки Трампа снизить цены на топливо накануне промежуточных выборов в США, которые состоятся в следующем месяце, путем давления на Киев с целью прекращения атак могут ослабить позиции Украины, не убедив при этом Россию прекратить войну", – отмечает издание.

Примечательно, что выступление Сибиги вызвало бурные аплодисменты на конференции в Варшаве и подчеркнуло рост напряженности в отношениях между Киевом, Вашингтоном и европейскими союзниками Украины. Это произошло после того, как Трамп заявил, что США договорились с Владимиром Путиным о закупке российского дизельного топлива.

Издание отметило, что спор между Вашингтоном и Киевом омрачил мероприятие в Варшаве, которое обычно носит ярко проамериканский характер, учитывая статус Польши как ключевого союзника США.

"Министры и главы государств не скажут прямо, что они думают об американцах, но, несомненно, у них есть немало мнений – переговоры с Путиным являются очередным ударом в спину для украинцев", – заявил французский депутат изданию на условиях анонимности.

В Польше раскритиковали договоренности Трампа с Путиным о поставках дизельного топлива.

"Войну заканчивают, убеждая агрессора ограничить свои амбиции, а не требуя от жертвы капитуляции", – заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Издание добавило, что его немецкий коллега Йоханн Вадефуль подчеркнул, что Берлин призывает администрацию Трампа в полной мере ввести энергетические санкции, одобренные Конгрессом США.

Дизельное соглашение между Трампом и Путиным: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что двухпартийная группа сенаторов призвала Трампа выйти из соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным по дизельному топливу. Также от главы Белого дома ожидают отказа от решения об отмене санкций против энергетического сектора России. В совместном заявлении сенаторы указали, что это "подарок нашему противнику и предательство наших союзников". Отмечается, что шаги Трампа по фактическому ослаблению антироссийских санкций раскритиковали шесть его однопартийцев-республиканцев.

Также мы писали, что в нижней палате Конгресса инициируют голосование по блокированию закупок российских нефтепродуктов. Дефицит дизельного топлива – одно из самых серьезных последствий войны Трампа против Ирана и украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент США заявил, что его соглашение поможет снизить расходы. Однако ряд республиканцев, участвующих в предвыборной кампании, раскритиковали сделку.

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