'Полезный идиот или агент': кандидат в президенты Франции прокомментировал соглашение Трампа с РФ

Глюксманн, один из самых влиятельных проевропейских деятелей в этой предвыборной гонке, еще раз подчеркнул свою поддержку создания "Европейского небесного щита" для Украины.

Только что одержав уверенную победу на праймериз левоцентристского лагеря, состоявшихся в минувшие выходные, кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн резко раскритиковал решение президента США Дональда Трампа об ослаблении ограничений на экспорт российского дизельного топлива, назвав этот шаг выгодным для Кремля за счёт Европы, сообщает Politico.

"Во главе Соединённых Штатов стоит человек, который является либо полезным идиотом, либо агентом, подрывающим силу и свободу Европы. Война России против Украины направлена непосредственно против нас, европейцев, и мы остались одни", – заявил Глюксманн на саммите по вопросам конкурентоспособности, организованном изданием в Париже.

Депутат Европарламента также подчеркнул, что приход его ультраправой соперницы Марин Ле Пен в Елисейский дворец в 2027 году станет победой для российского лидера Владимира Путина и шагом к "поражению европейского континента".

Видео дня

Издание напомнило, что Ле Пен ранее выражала "определенную форму восхищения" Путиным, а ее партия "Национальный фронт" в 2014 году получила кредит от банка, связанного с Россией.

Лидер партии "Национальный фронт" пояснила, что ее партия заняла деньги за рубежом, поскольку французские банки отказали в предоставлении кредитов, и что этот кредит никоим образом не повлиял на ее политические позиции. По ее словам, партия вернула эти средства.

"Хотя Ле Пен осудила тотальную войну России в Украине, некоторые избранные представители ее партии до сих пор категорически выступают против оказания помощи Украине и поддерживают укрепление отношений с Россией", – говорится в статье.

Согласно опросу издания, Ле Пен в настоящее время имеет двузначное преимущество над своими конкурентами в первом туре президентских выборов в следующем году. Глюксманн занимает четвертое место, уступая бывшему премьер-министру Эдуарду Филипу и кандидату от крайне левых Жан-Люку Меленшону.

Издание отметило, что в случае, если ни один из двух лидеров не наберет более 50% голосов в первом туре, во Франции состоится второй тур президентских выборов.

В своём интервью изданию Глюксманн, один из самых влиятельных проевропейских деятелей в этой предвыборной гонке, еще раз подчеркнул свою поддержку создания "Европейского небесного щита" для Украины и необходимость развития более мощной и суверенной европейской оборонной промышленности.

Примечательно, что эту инициативу также поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, и она находит широкую поддержку среди представителей всего политического спектра Франции.

"На протяжении десятилетий мы передавали наш суверенитет и нашу безопасность в руки Вашингтона, и теперь мы осознаем, какой ошибкой это было", – отметил он.

Глюксманн также отметил, что Европе следует взять на себя совместный долг для финансирования оборонных проектов – предложение, которое Германия и другие фискально консервативные члены ЕС неохотно рассматривают – вместо того, чтобы реализовывать проекты на двусторонней основе между отдельными государствами-членами, как, например, провалившийся франко-немецкий истребитель нового поколения.

По его словам, без совместных инвестиций "ни одна европейская страна, включая Германию, не сможет в краткосрочной перспективе противостоять войне будущего" против таких государств, как Китай, Россия и США.

"Это вопрос жизни или смерти", – отметил Глюксманн.

Европа и США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что США и европейские партнеры разрабатывают совместную мирную инициативу, которая должна помочь положить конец развязанной Россией войне в Украине. Журналист WP Дэвид Игнатиус рассказал, что план предусматривает гарантии безопасности для Украины, финансирование ее восстановления и экономические стимулы для России. По словам американского чиновника, знакомого с ходом переговоров, "нужно расширить масштаб проблемы и её решения, чтобы помочь обеим сторонам увидеть, какой будет послевоенная ситуация, а затем пойти на уступки". По словам журналиста, дипломатический прорыв произошел во время шестичасовой встречи в минувшую пятницу во Флориде.

Также мы писали, что европейские лидеры готовятся потребовать ужесточения санкций против России на заседании Европейского совета. Они планируют призвать к введению новых санкций и мер, которые ударят по нефтяным доходам Москвы. При этом правительства стран ЕС отвергают заявление Трампа о том, что он якобы добился энергетического перемирия между Россией и Украиной. Разногласия свидетельствуют о растущем расколе в вопросе о том, как заставить Москву сесть за стол переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: