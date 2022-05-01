Это может произойти уже летом 2022 года.

Украина получит доступ к терминалам сжиженного газа Польши и Литвы.

Об этом сообщил директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Он заявил, что сегодня заработал газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania), соединяющий Польшу и Литву.

"Это значительный прорыв в вопросе энергетической безопасности всего региона. "Газпрому" будет значительно труднее шантажировать эти страны газом", - отметил Макогон.

По его словам Украина сможет получить доступ к СПГ терминалов в Клапеде летом 2022 года.

"Уже в ближайшие дни на СПГ терминал в Клапеде прибудет танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши. А после окончания интерконнектора Польша-Словакия летом этого года к СПГ терминалам в Польше и балтийских странах получает и Украина", - отметил он.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о выходе страны из любой формы зависимости от России.