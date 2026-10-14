Украина освободила сразу несколько населенных пунктов на Донбассе, - DeepState

Силы обороны Украины освободили сразу три населенных пункта на Лиманском направлении. Об этом сообщают аналитики DeepState.
По данным экспертов, украинские защитники освободили Колодязи, Липовое и Зеленую Долину в Донецкой области. Кроме того, на этом же направлении Силы обороны восстановили контроль вблизи Ставков и Шандриголового.
Отметим, что все населенные пункты находятся севернее Лимана, где Силы обороны ранее уже добивались успехов в рамках операции "Вивальди". Согласно карте, общая площадь освобожденных территорий в этом регионе уже составляет 88,17 квадратных километров, что почти полностью срезало российский выступ к северу от Лимана.
Между тем, в Третьем армейском корпусе, который держит оборону в районе Лимана, подтвердили успехи Сил обороны. Там заявили, что украинские защитники вернули около 101 кв. км территории. В корпусе отметили, что речь идет уже о четвертом этапе операции, в ходе которой россияне потеряли около 3000 солдат.
"Мы не дали противнику обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и зажать ее в клеще, а также защитили трассу Харьков – Славянск. Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки в Донбассе. Мы сорвали наступление группировки "Запад" и заставили его перебросить часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Узловой", – заявил бригадный генерал Андрей Белецкий.
Ситуация на фронте: другие важные новости
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Украина фактически сломила потенциал России к наступлению. Он подчеркнул, что на данный момент РФ уже понесла такие потери, что практически не в состоянии проводить какие-либо активные наступательные действия.
Несмотря на это, по данным Reuters, Путин по-прежнему ставит условием передачу ему всей территории Донецкой области в обмен на мирные переговоры. По данным издания, речь идет об 11% подконтрольной Украине территории, захват которой Путин сможет преподнести своему народу как победу в войне.