Украина освободила сразу несколько населенных пунктов на Донбассе, - DeepState

Кроме того, украинские защитники восстановили контроль вблизи ряда населенных пунктов.

Силы обороны Украины освободили сразу три населенных пункта на Лиманском направлении. Об этом сообщают аналитики DeepState.

По данным экспертов, украинские защитники освободили Колодязи, Липовое и Зеленую Долину в Донецкой области. Кроме того, на этом же направлении Силы обороны восстановили контроль вблизи Ставков и Шандриголового.

Отметим, что все населенные пункты находятся севернее Лимана, где Силы обороны ранее уже добивались успехов в рамках операции "Вивальди". Согласно карте, общая площадь освобожденных территорий в этом регионе уже составляет 88,17 квадратных километров, что почти полностью срезало российский выступ к северу от Лимана.

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Между тем, в Третьем армейском корпусе, который держит оборону в районе Лимана, подтвердили успехи Сил обороны. Там заявили, что украинские защитники вернули около 101 кв. км территории. В корпусе отметили, что речь идет уже о четвертом этапе операции, в ходе которой россияне потеряли около 3000 солдат.

"Мы не дали противнику обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и зажать ее в клеще, а также защитили трассу Харьков – Славянск. Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки в Донбассе. Мы сорвали наступление группировки "Запад" и заставили его перебросить часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Узловой", – заявил бригадный генерал Андрей Белецкий.

Ситуация на фронте: другие важные новости

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Украина фактически сломила потенциал России к наступлению. Он подчеркнул, что на данный момент РФ уже понесла такие потери, что практически не в состоянии проводить какие-либо активные наступательные действия.

Несмотря на это, по данным Reuters, Путин по-прежнему ставит условием передачу ему всей территории Донецкой области в обмен на мирные переговоры. По данным издания, речь идет об 11% подконтрольной Украине территории, захват которой Путин сможет преподнести своему народу как победу в войне.

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