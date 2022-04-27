Отмечается, что на сегодня 78% газа в Польше – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о выходе страны из любой формы зависимости от России.

Об этом сообщается в Twitter канцелярии премьера Моравецкого.

Премьер-министр констатировал завершение эры зависимости Польши от РФ.

"С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодня 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство", – заявил глава правительства.

Напомним, накануне "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу вопреки действующему контракту.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что решение о прекращении поставок газа до Польши и Болгарии было правильным и то же надо сделать с другими "недружественными" странами.

Газовый шантаж России

В марте президент РФ Путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам" (в которые входит и Польша). Он предусматривает расчет за газ лишь в рублях. Новый закон вступил в силу 1 апреля. Польша отказалась это делать.

Европейская комиссия изучила требования Путина оплачивать газ в рублях и пришла к выводу, что это нарушит санкции. Таким образом, ни одна страна ЕС не должна оплачивать голубое топливо российской валютой.

Украина предложила Европейскому Союзу оплачивать Российские нефть и газ по "иранской модели". Оплату переводить на специальный счет, к которому РФ сможет получить доступ после прекращения войны против Украины.

ЕС назвал недопустимой остановку поставок газа Россией и готовит ответ.

Вас также могут заинтересовать новости: