Владимир Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду и его жену за прием украинцев, которые бегут от войны.

Президент Владимир Зеленский считает, что границы между Украиной и Польшей фактически уже нет.

Об этом он сказал в видеообращении к гражданам.

"Поздно ночью говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой. Наше взаимодействие постоянное. Наши разговоры ежедневные. Я безмерно благодарен каждому из них. Я безмерно благодарен Анджею за его решительность и преданность нашему общему делу - защите людей. Благодарен жене Анджея Агате. Друзья, которых я искренне считаю друзьями и искренне желаю каждому", - отметил Зеленский.

Он добавил, что удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе и организовать все так, чтобы к тысячам украинских женщин и детей достойно относились.

"Никто не спрашивает, какой они национальности. Какой они веры. Сколько у них денег. Фактически у нас больше нет границы с Польшей, с дружественной Польшей. Потому что мы вместе - на стороне добра. Нам не до границ", - отметил президент.

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