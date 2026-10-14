Первый взгляд на перезапуск 'Спасателей Малибу': вышел трейлер сериала (видео)

Премьера сериала запланирована на январь 2027 года.

Американский телеканал FOX показал первый трейлер приключенческо-драматического сериала "Спасатели Малибу" (Baywatch), который является перезапуском популярного сериала 90-х с Дэвидом Хассельхоффом и Памелой Андерсон в главных ролях.

Теперь в центре сюжета окажется Хоби Бюханнон – некогда неудержимый бунтарь, а ныне капитан спасательной службы, который следует по стопам своего легендарного отца Митча (которого, собственно, и играл Хассельгофф). Впрочем, жизнь Хоби переворачивается с ног на голову, когда на его пороге появляется его дочь Чарли Вэйл, полная решимости продолжить семейное дело.

В оригинальном сериале роль Хоби исполняли два актера – Брэндон Колл в первом сезоне и Джереми Джексон в последующих. В то же время в перезапуске его роль получил Стивен Амелл (сериалы "Стрела", "Флэш", "Легенды завтрашнего дня", "Форс-мажоры: Лос-Анджелес").

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Также в сериале задействованы Хасси Харрисон ("Опасное животное", сериал "Йеллоустоун") и Джессика Белкин (сериалы "Ранчо Даттонов", "Элль").

Премьера сериала запланирована на январь 2027 года. Первый сезон будет состоять из 12 эпизодов.

Напомним, оригинальный сериал "Спасатели Малибу" выходил с апреля 1989 года по май 2001 года и насчитывал 11 сезонов. Кроме того, в 2003 году вышел полнометражный фильм-реюнион.

Также в 2017 году вышел полнометражный перезапуск сериала с Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Заком Эфроном в главных ролях, который, впрочем, был прохладно воспринят критиками.

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