Сейчас из Польши в Германию ежедневно курсирует до 8 поездов дальнего сообщения.

Операторы поездов по всей Европе теперь предлагают бесплатный железнодорожный транспорт украинцам, которые вынуждены оставлять свои дома в поисках безопасности из-за кровавой войны, которую ведет Россия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Граждане с украинским паспортом или ID-картой освобождаются от платы за железнодорожные билеты в Польшу, Германию, Австрию, Чехию, Словакию, Венгрию, Францию, Бельгию и Данию", - говорится в сообщении.

Так, национальный железнодорожный перевозчик Германии Deutsche Bahn заявил, что готов добавить вагоны в поезда, курсирующие из Польши в Берлин, и, если нужно, запустить дополнительные поезда для увеличения пропускной способности", - сообщают в ведомстве.

Сейчас из Польши в Германию ежедневно курсирует до 8 поездов дальнего сообщения Евросити, которые отправляются из Варшавы, Гданьска, Перемышля (города, расположенного на границе с Украиной), Кракова и Вроцлава.

Напомним, украинские беженцы иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций. В том случае, если граждане не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года.

Вас также могут заинтересовать новости: