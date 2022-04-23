Об этом заявил премьер Польши в ходе акции "Stop russia now!".

Польша передала Украине оружия на сумму более 1,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер в Twitter.

"Польша поставила Украине оружия на сумму около 7 миллиардов злотых, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий во время конференции инициативы "Stop russia now". Это более 1,6 миллиарда долларов на защиту украинского, польского и европейского суверенитета!" - подчеркнул он.

Напомним, что на фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Польша ввела эмбарго на закупки российского угля.

Ранее сообщалось, что Польша, Чехия и Словения подготовили план спасения Украины.