Трамп просто не знает, как добиться мира в Украине, – колумнист Bloomberg

Колумнист Bloomberg объяснил, какие ошибки Дональда Трампа мешают достижению мира в Украине.

Президент США Дональд Трамп стремится положить конец войне в Украине, однако его подход к переговорам с Москвой может лишь затруднить достижение мира.

Соглашение о временном ослаблении санкций для продажи российского дизельного топлива вызвало критику из-за риска усиления финансовых возможностей России и ослабления западного давления на Кремль. Об этом пишет обозреватель Bloomberg и политолог Хэл Брэндс.

По условиям соглашения, США согласились временно отменить санкции, чтобы Россия могла вывести на рынок около двух миллионов баррелей дизельного топлива. Общий объем обязательств составляет около 13 миллионов баррелей.

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По мнению Брендса, гораздо более серьезными могут оказаться стратегические последствия соглашения. Оно грозит ослабить многолетние усилия Запада по сокращению зависимости от российских энергоносителей и подорвать стремление европейских стран убедить Трампа, что именно Россия, а не Украина, препятствует установлению мира.

Автор также обращает внимание на противоречивость американской политики: Вашингтон фактически создает условия для получения Россией дополнительных доходов, одновременно критикуя Украину за удары по российской энергетической инфраструктуре.

Почему стратегия Трампа не работает

Брендс считает, что президент США искренне стремится положить конец войне, но допускает серьезные стратегические ошибки:

"Миротворческая деятельность Трампа в Украине обернулась провалом и отражает две его худшие стратегические ошибки".

Реалистичная стратегия могла бы предусматривать большую ответственность европейских стран за поддержку Украины, а также осознание Киевом того, что возвращение всех оккупированных территорий и вступление в НАТО могут оказаться недостижимыми целями.

Однако, подчеркивает Брендс, такие шаги должны сопровождаться усилением санкционного давления на Россию, последовательной поддержкой украинских ударов на большие расстояния и мерами, которые убедили бы Путина в том, что он не сможет переждать западную помощь Украине.

Вместо этого, по словам автора, Трамп неоднократно вступал в конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, угрожал прекращением американской разведывательной и военной поддержки, а также ссорился с европейскими союзниками.

По мнению обозревателя, такое поведение могло убедить Путина в том, что Россия способна отделить США от Украины и Европы и достичь своих целей благодаря длительному противостоянию.

Какие ошибки допускает президент США

Брендс выделяет две основные проблемы в подходе Трампа к мирному урегулированию.

Первая – неверная оценка позиции России. Автор считает, что американский президент недооценивает стремление Кремля ограничить независимость Украины и ошибочно исходит из того, что Путин больше заинтересован в мире, чем Зеленский.

По мнению обозревателя, российский лидер согласится отступить только тогда, когда продолжение войны станет для него слишком дорогостоящим.

Вторая проблема – стремление Трампа к быстрым решениям. Как отмечает Брендс, завершение войны требует длительной дипломатической работы, координации с союзниками и сочетания переговоров с давлением на Москву.

Однако президент США, по оценке автора, не проявляет достаточного терпения для такой стратегии. Его непродуманные инициативы, утверждает обозреватель, вызывают беспокойство в Киеве и европейских столицах, но не заставляют Кремль менять свою позицию.

Соглашение по дизельному топливу может ослабить позиции США

Брендс также обращает внимание на сообщения о том, что Трамп угрожает отказаться от поддержки Украины, если Киев не прекратит удары с большого расстояния по российским энергетическим объектам.

По мнению автора, такие удары являются одним из важнейших инструментов Украины для повышения "цены войны" для России. Ограничение этой кампании без должного давления на Москву может укрепить позиции Кремля.

Обозреватель заключает, что мир в Украине остается достойной целью, однако действия американского президента рискуют ослабить влияние Вашингтона, побудить Россию продолжать войну и ухудшить отношения США с Киевом.

Дизельное соглашение США и РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 октября двухпартийная группа сенаторов призвала президента США Дональда Трампа выйти из соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным о дизельном топливе и отказаться от решения об отмене санкций против энергетического сектора России.

Axios пишет, что в нижней палате Конгресса инициируют голосование по блокированию закупок российских нефтепродуктов на фоне соглашения Трампа и Путина. Издание со ссылкой на аналитиков также отмечает, что эта сделка вряд ли существенно повлияет на цены на топливо в США.

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