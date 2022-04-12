Меморандум будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали Меморандум о договоренностях для усиления сотрудничества в условиях войны.

Об этом говорится в сообщении украинского регулятора.

Меморандум будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков и установлению более тесных связей между странами в финансовой и банковской сферах.

"Вместе с Кириллом Шевченко мы подписали Меморандум о договоренностях в подтверждение наших хороших отношений и прочных связей между нашими банками", — заявил глава Национального банка Польши Адам Глапинский.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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