Украина, по словам президента, со своей стороны также поможет европейским странам в поставках электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с польским коллегой Анджеем Дудой выход польских компаний на украинский рынок топлива.

Об этом Зеленский сказал в интервью представителям польских СМИ, сообщили в Офисе президента.

"Мы с Польшей разговариваем - польская компания приезжала к нам, встречалась с нашим "Нафтогазом" и министром энергетики. Они очень хотят зайти на наш рынок автозаправочного бизнеса. У нас большая сеть открыта. Я думаю, они зайдут", - цитирует пресс-служба Зеленского.

По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом Польши.

Дефицит топлива в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, на украинских АЗС возник дефицит топлива. В частности, в Киеве на многих заправках на Кольцевой дороге горючего не было, а там, где оно есть, длинные очереди. В Одессе АЗС ввели ограничения на продажу горючего - 10 литров в одни руки.

Для того чтобы закрыть дефицит топлива, 29 апреля Кабмин повысил предельные цены на бензин и дизтопливо. В правительстве ожидают, что в течение недели дефицита топлива на АЗС не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чиновники обещают в течение недели, максимум двух обеспечить системные поставки горючего в Украину.

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