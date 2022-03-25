Украинцы в Польше могут получить помощь по программе "Семья 500+".

Украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, могут подать заявление, чтобы получить денежную помощь "Семья 500+".

Об этом, в частности, сообщает Львовская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

"Семья 500+" - это государственная программа поддержки семей с детьми. Она предусматривает, что украинская семья, которая имеет на иждивении детей, сможет получить ежемесячную помощь (świadczenie wychowawcze) в размере 500 польских злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет независимо от дохода такой семьи", - говорится в сообщении.

Как подать заявление на получение 500 злотых

Заявления можно подавать с субботы, 26 марта. Для этого необходимо иметь:

номер PESEL,

банковский счет,

польский номер телефона.

Специальная форма для заполнения будет доступна на украинском языке на платформе электронных услуг PUE ZUS: https://www.zus.pl/.

Украинские беженцы в Польше

Как сообщал УНИАН, Польша стала одним из основных направлений, куда, убегая от войны, едут украинцы. Государственная пограничная служба Украины еще 11 марта сообщала, что Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев. Польские власти надеются, что беженцы в конце концов попросят переселить их в другие города, когда жизнь в переполненных мегаполисах станет невыносимой.

Тем временем в Украине правительство будет выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2000 грн. Кроме того, 3000 грн будет выплачено на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасные места.

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