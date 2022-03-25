В Польше найдется, где похоронить российских захватчиков, заверил польский президент.

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на намеки российских властей о том, что война в Украине могут не ограничиться только территорией Украины.

Об этом пишет TVP Info.

Упреки россиян польский президент прокомментировал давней польской поговоркой.

"Возможно, это будет не очень корректно, но есть в Польше такая пословица – нецензурная, правда: "не пугай, не пугай... ("ибо сам обделаешься" - УНИАН), – заявил Дуда.

Отметим, что вслух президент Польши произнес лишь цензурную часть фразы. Он добавил, что его страна хочет жить в мире, но должна быть готовой к вероятному нападению.

"Мы хотим жить в мире. Но мы должны быть готовы к тому, что кто-то может захотеть на нас напасть. Я уверяю, наша родина настолько велика, что место похоронить таких нападающих точно найдется", – заверил польский президент.

Как писал УНИАН, Польша стала одним из основных направлений, куда, убегая от войны, едут украинцы. Государственная пограничная служба Украины сообщала, что Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев, еще 11 марта.

Власти Польши надеются, что беженцы сами попросят переселить их в другие города когда жизнь в переполненных мегаполисах станет невыносимой.

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