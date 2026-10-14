В Париже археологи обнаружили уникальную находку: она может раскрыть тайну Цезаря

Исследователи предполагают, что сооружение могло быть оборонительным укреплением галлов.

Археологи в Париже недавно обнаружили древнюю стену, которая, вероятно, принадлежала давно утраченному городу. Как сообщает Fox News, находка может помочь разгадать тайну, уходящую корнями во времена Юлия Цезаря.

Сообщается, что об открытии сообщило Министерство культуры Франции. По словам представителей ведомства, стену нашли во внутреннем дворе больницы Отель-Дье, недалеко от собора Парижской Богоматери, в четвертом округе Парижа. Она могла быть частью древнего города Лютеция.

Раскопки начались в феврале в преддверии масштабного проекта по реконструкции территории.

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"Изначально исследователи ожидали найти следы древних жилых зданий, дорог или поселений, относящихся к Средневековью и раннему Новому времени. Однако наряду с этими остатками они обнаружили стену из камня и дерева, характерную для древних галльских укреплений", – отмечается в сообщении министерства.

По словам исследователей, Юлий Цезарь упоминал это поселение в своих трудах, в частности в "Записках о Галльской войне". Однако до сих пор археологам не удавалось найти убедительных материальных доказательств, подтверждающих его местоположение.

Министр культуры Франции Катрин Пегар заявила, что эта находка может стать одним из важнейших открытий для понимания истории галльской Лютеции.

"Научная осторожность требует проверки назначения сооружения и времени его возведения, но совокупность доказательств действительно впечатляет", – добавила она.

На фотографиях с места раскопок видны большие выветренные каменные блоки, сложенные неровными рядами. Стена простирается примерно на 66 футов (20 метров) и имеет следы сильного пожара. Радиоуглецевый анализ деревянных элементов, найденных на месте, свидетельствует о том, что они датируются периодом между 200 годом до нашей эры и 10 годом до нашей эры.

Исследователи предполагают, что сооружение могло быть оборонительным укреплением галлов. На каменной кладке заметны следы огня. Кроме того, археологи обнаружили обугленные семена и остатки деревянного здания, уничтоженного пожаром, неподалеку от стены.

Согласно описанию Цезаря, в 52 году до нашей эры галльское племя паризиев сожгло собственное укрепленное поселение, чтобы оно не попало в руки римлян.

Дороте Шауи-Дерье, представительница археологической службы регионального управления по культурным делам Иль-де-Франс (DRAC Île-de-France) в Париже, отметила, что именно следы пожара усилили подозрения исследователей относительно связи стены с поселением, описанным Цезарем.

"Архитектура стены – большие каменные блоки и система соединенных между собой деревянных балок – сразу натолкнула нас на мысль, что это сооружение, возведенное в соответствии с галльской строительной традицией", – сказала она.

Из-за запланированной реконструкции оставить древнюю стену на ее первоначальном месте невозможно, сообщили в министерстве. Поэтому исследователи планируют воссоздать часть сооружения с использованием оригинальных камней. В перспективе ее надеются выставить в одном из парижских музеев. Также археологи проведут дополнительные раскопки, чтобы точнее определить возраст стены и ее назначение. Кроме того, они исследуют платформу за сооружением и остатки, которые могут быть погребены под ней.

Стефан Дешан, региональный археологический консерватор DRAC Île-de-France, отметил, что это открытие помогает восполнить пробел в археологических знаниях.

"Из-за отсутствия материальных доказательств на острове Сите некоторые даже предполагали, что поселение располагалось в Нантере. Теперь, благодаря этой стене и археологическому контексту, мы, возможно, наконец-то получили ключ к разгадке этой тайны", – пояснил он.

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Напомним, после летней жары уровень воды в водохранилище Фернворт в графстве Девон (Великобритания) снизился до 30% от вместимости. Из-за этого на поверхности появились остатки доисторических поселений – восьми круглых каменных домов возрастом около 4000 лет. Остатки поселений бронзового века обнаружили после того, как из-за летних волн жары уровень воды в водохранилище начал падать.

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