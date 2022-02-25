Польский премьер поручил подготовить соответствующее постановление.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний.

Об этом он написал на странице в Twitter.

"Я приказал подготовить постановление Совета Министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - написал он.

Напомним, ранее Великобритания в рамках пакета санкций против России запретила авиакомпании "Аэрофлот" работать в Соединенном Королевстве.

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