Моравецкий поручил закрыть "небо" для россиян / Фото REUTERS
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний.
Об этом он написал на странице в Twitter.
"Я приказал подготовить постановление Совета Министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - написал он.
Напомним, ранее Великобритания в рамках пакета санкций против России запретила авиакомпании "Аэрофлот" работать в Соединенном Королевстве.