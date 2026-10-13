В Луцке из-за российской атаки дронами загорелся ТРЦ

Обломки реактивного беспилотника упали на торгово-развлекательный центр "Адреналин Сити", загорелась крыша здания.

Во вторник, 13 октября, россияне атаковали город Луцк, в результате падения обломков реактивного беспилотника загорелся торгово-развлекательный центр "Адреналин Сити", сообщил в Facebook исполняющий обязанности начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк.

Романюк рассказал, что произошло возгорание крыши здания развлекательного центра. Силами управления ГСЧС пожар уже удалось локализовать.

"К счастью, никто из людей не пострадал – нет погибших или раненых", – говорится в его сообщении.

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Российские атаки на западе Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что утром 13 октября в селе Мурованое Львовского района в результате падения сбитого российского беспилотника загорелись два жилых дома, повреждены три автомобиля. Однако, к счастью, пострадавших в результате атаки нет.

Также мы писали, что утром 10 октября вблизи Львова был сбит российский беспилотник. По предварительным данным, погибших, пострадавших и разрушений нет. Воздушные силы и местные власти сообщали, что военные идентифицировали дрон как реактивный. Это первый случай, когда российский реактивный беспилотник залетел непосредственно на территорию Львова.

В сентябре российские оккупанты почти сутки атаковали дронами западную Украину. Местные паблики сообщали, что взрывы были слышны в Ровно, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, в Стрые на Львовщине. Начальница Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук сообщила об одном пострадавшем в результате российской атаки.

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