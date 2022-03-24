Польские власти "закрыли" российские деньги из-за финансирования терроризма.

Польские власти заблокировали счета в банках, которые имеют отношение к посольству Российской Федерации. Причиной стало финансирование терроризма.

Об этом заявил российский посол Сергей Андреев в эфире пропагандистского Первого канала.

"Я поднял вопрос, что с конца февраля заблокированы наши счета. Причем - об этом я раньше не говорил, но добавлю интересную деталь - счета были заблокированы по решению сначала Минфина, а затем решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств или для финансирования терроризма", - заявил Андреев.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглись на территорию Украины, враг бомбил как военные объекты, так и мирные населенные пункты. В частности, бомбил противника не раз падали на Киев, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев и Харьков.

23 марта стало известно, что представитель Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарин заявил, что власти страны составили список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Их выдворят из Польши.

Кроме того, сейм Польши решительно осудил акты геноцида в Украине, а президента Владимира Путина объявили военным преступником.

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