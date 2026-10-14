В Болгарии подожгли 11 из 17 антенн Starlink на секретном объекте: что известно

СМИ предполагают, что возгорание могло произойти на наземной станции космической связи в селе Плана.

В Болгарии, вероятно, произошел поджог антенн для связи со спутниковой сетью Starlink на секретном объекте недалеко от Софии. Как заявил сопредседатель партии "Да, Болгария" Ивайло Мирчев, злоумышленники повредили огнем 11 из 17 антенн компании SpaceX.

По словам Мирчева, к инциденту причастны двое мужчин в масках, которые подожгли оборудование для связи со спутниками Starlink.

Политик выразил сомнения в готовности болгарских спецслужб к возможным диверсиям, а также в эффективности мер безопасности на объекте.

Видео дня

Он заявил, что службы ранее получали от партнеров предупреждения о возможных диверсиях на объектах с подобным оборудованием. По словам депутата, расследование продолжается, однако публичной информации о его ходе пока недостаточно.

Где мог произойти поджог

Болгарские СМИ предполагают, что инцидент мог произойти в селе Плана недалеко от Софии. Там расположен телепорт "Плана" – наземная станция космической связи, принадлежащая оператору Vivacom.

Однако независимого подтверждения того, что предполагаемая атака произошла именно на этом объекте, нет.

На записи с общедоступной веб-камеры станции видно пламя вечером 9 октября 2026 года, вскоре после 22:00. В то же время пока не установлено, связано ли это возгорание с возможным поджогом антенн Starlink.

Журналисты обратились за комментариями в Столичную дирекцию внутренних дел Болгарии и Государственное агентство национальной безопасности, но на момент публикации не получили ни подтверждения, ни опровержения информации.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов также не стал комментировать инцидент и переадресовал вопрос в Министерство внутренних дел.

Инциденты со Starlink в Европе – последние новости

Как сообщал УНИАН, польская прокуратура расследует пожар на наземной станции Starlink в селе Воля-Кробовска как возможный акт саботажа. Правоохранители проверяют версию, что поджог мог быть совершен по поручению российских спецслужб с целью нарушить работу сети в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы.

Пожар вспыхнул поздно вечером 23 сентября в распределительном шкафу, к которому были подключены антенны станции. Также повреждения получил генератор электропитания.

Вас также могут заинтересовать новости: