Миротворческая миссия в Украине должна заниматься не только гуманитарными вопросами, но и помогать стране защищать землю, отметил польский вице-премьер.

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил о необходимости введения миротворческой миссии в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Качиньский сказал в Киеве во время брифинга главы польского правительства Матеуша Моравецкого, премьер-министра Чехии Петра Фиалы и премьер-министра Словении Янеза Янша.

"Мы хотим выразить свою поддержку, но не только на словах, но и в делах. Потому что и в Европейском Союзе, и в НАТО, мы все должны увидеть те последствия, к которым может привести то, что сейчас разворачивается в Украине", - сказал Качиньский.

"Это все имеет последствия, потому что мы разделяем ценности, - и НАТО, и Евросоюз. Мы говорим о том, что возможно необходимо вводить миротворческую миссию на территорию Украины с тем, чтобы она помогала не только в гуманитарных вопросах, но и защищать землю Украины, потому что Украина и Европейский Союз, мы все, как и демократический мир, разделяем одни и те же ценности", - заявил Качиньский.

В свою очередь, Моравецкий выразил надежду, что Украина получит как можно скорее статус кандидата на членство в Евросоюз. "Мы будем предоставлять вам вооружение для защиты вашей страны, потому что мы видим, что вы боретесь не только за свою страну, за свою жизнь и за свою свободу, но и за нас. Мы с вами вместе", - заявил премьер Польши Моравецкий.

Напомним, войска РФ 24 февраля ворвались в Украину. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Одессу, Херсон, Николаев и Мариуполь.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что погибли 1 300 наших военных.

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