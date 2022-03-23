Эта информация официально должна быть обнародована польским МИДом сегодня.

Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на правительственные источники.

Как отметило издание, посла РФ в Польше Сергея Андреева из-за этого сегодняутром срочно вызвали в штаб-квартиру польского Министерства иностранных дел (МИД).

Список российских дипломатов, которые, по мнению польских властей, вели на территории Польши несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях деятельность, насчитывает фамилии более 40 человек, которые работают на спецслужбы РФ.

К ним относятся, в частности, сотрудники посольства России в Варшаве, а также их супруги, которые под прикрытием должны были собирать секретную информацию и вербовать польских граждан для сотрудничества на благо Российской Федерации.

По словам источников издания, все эти дипломаты представляли угрозу безопасности Польши, а их деятельность можно считать актами шпионажа в пользу иностранного государства.

Эта информация официально должна быть обнародована МИДом.

Позже представитель Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарин подтвердил, что власти страны составили список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

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