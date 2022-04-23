Стороны подписали меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере.

Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие для кардинального увеличения экспорта.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Шмыгаль отметил, что стороны подписали меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере.

"После начала Россией полномасштабной войны Польша стала ключевым логистическим центром для помощи Украине. Особенно тесное сотрудничество происходит на уровне железных дорог двух стран, и такое взаимодействие должно быть усилено", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, меморандум предусматривает создание совместного логистического предприятия двух стран.

"Это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу", - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали Меморандум о договоренности для усиления сотрудничества в условиях войны.

Меморандум будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков.

Вас также могут заинтересовать новости: