Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие для кардинального увеличения экспорта.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
Шмыгаль отметил, что стороны подписали меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере.
"После начала Россией полномасштабной войны Польша стала ключевым логистическим центром для помощи Украине. Особенно тесное сотрудничество происходит на уровне железных дорог двух стран, и такое взаимодействие должно быть усилено", - подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, меморандум предусматривает создание совместного логистического предприятия двух стран.
"Это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу", - отметил премьер.
Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали Меморандум о договоренности для усиления сотрудничества в условиях войны.
Меморандум будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков.