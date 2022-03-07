Женщины смогут работать в торговле, сфере обслуживания, логистике, сфере е-commerce, на предприятиях пищевой промышленности.

Польские работодатели и агентства трудоустройства переформатируют работу в связи с наплывом украинок, которые бегут в Польшу от войны.

Об этом сообщают в аналитическом центре компании по трудоустройству Gremi Personal.

На сегодня Польша приняла более 1 млн. беженцев с Украины. Найти труд для всех заинтересованных не будет проблемой - спрос на рабочие руки очень высок. По данным исследования "Барометр профессий" дефицит работников есть в каждой отрасли польской экономики и регионе из-за ее высокого роста и низкого уровня безработицы. В масштабах всей страны есть большая нехватка кадров аж в тридцати профессиях. Женщины смогут работать в торговле, сфере обслуживания, логистике, сфере е-commerce, на предприятиях пищевой промышленности – заведениях, где не требуют тяжелых физических усилий.

Зато проблемой может быть то, что 70% вакансий для иностранцев - это работа для мужчин. Агентство Gremi Personal обратилось к польским работодателям и отраслевым объединениям с просьбой проанализировать возможность увеличения занятости для женщин из Украины и получило отзывы о готовности подстроиться под новые обстоятельства и трудоустроить женщин.

"Мужчины возвращаются воевать в Украину, а женщины с детьми приезжают в Польшу. Работодатели должны приспособиться к ситуации, не только из гуманитарных побуждений, но и чтобы сохранить производственные процессы", - утверждает генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Эксперты сообщают, сейчас в Польшу едут 2 категории женщин – жены украинцев, которые уже здесь работают. Они намерены остаться в Польше на более долгий срок и будут искать работу. А также те женщины, мужчины которых воюют. Они приехали в Польшу за безопасностью и намерены вернуться, как только кончится война. Пойдут работать, будет зависеть от продолжительности боевых действий и их материального положения.

Одной из проблем, которую сейчас пытаются решить местные органы власти, чтобы облегчить доступ к рынку труда украинским женщинам – опека над их детьми. Польские школы готовы принимать учеников из Украины, однако с детсадами могут возникнуть проблемы: как и в Украине здесь не хватает мест для малышей в садиках. Сейчас местные власти работают решением по расширению групп для приема украинских детей.

Агентства по трудоустройству и местные органы власти анализируют спрос на работников в отдельных городах, пытаясь создать лучшее предложение для украинских женщин. Они собирают информацию о вакансиях и формы поддержки, которыми могут воспользоваться женщины с детьми, чтобы иметь возможность работать, а также оказывают юридическую помощь.

"Мы планируем собрать большую группу женщин в одном месте, чтобы иметь возможность ухода за детьми. Одним из таких решений является, во-первых, размещение женщин и детей вместе, чтобы они могли посменно работать и ухаживать за детьми. Например, двух женщин с детьми, которые живут вместе, можно так разделить, что один работает 4 часа и ухаживает за своими детьми и детьми соседей по комнате, а потом они меняются – первая возвращается и берет на себя опеку, чтобы другие могли пойти на работу. Это важное решение, потому что женщины не будут чувствовать себя одинокими и дети будут под присмотром", - рассказывает Томаш Богдевич.

К началу войны в Польше находилось 1,5 миллиона работников из Украины. Из них 60% были заняты в производстве, 10,8% в сфере услуг и 8,5% в строительстве и по 7% в торговле и логистике. Более 60% среди работающих граждан Украины были мужчины. С начала войны в Украину вернулось 80 тыс. человек, большинство из них - мужчины.