Петр Глиньски отметил, что сейчас не время для российского балета.

Вице-премьер-министр Польши Петр Глиньски призвал убрать русскую классическую и современную культуры из общественного пространства. Он настаивает на введении культурных санкций против РФ из-за войны в Украине

Об этом политик заявил в Люксембурге на полях заседания Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта.

"Для российского балета сейчас не время, не говоря уже о хоре Александрова. Ныне не сезон для Чехова или даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из публичного пространства", – заявил Глиньски.

При этом он отметил значительный вклад РФ в культуру, но считает, что культура должна столкнуться с препятствиями в популяризации.

Стоит отметить, что Глиньски принимает участие в заседании Совета ЕС по образованию, молодежи, культуре и спорт. По его мнению, необходимо усилить деятельность всех стран-членов ЕС по поддержке украинцев, а также установить санкции в сфере культуры в отношениях с РФ. В связи с этим Министерство культуры и национального наследия Польши призвало предпринять конкретные действия, в частности приостановить государственные культурные связи с Москвой, и прочее

Как ранее сообщал УНИАН, 2 апреля мир увидел свидетельства зверств российских военных в населенных пунктах Киевской области. На шокирующих фото из Бучи видно, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

Мировые лидеры не смогли обойти вниманием зверства россиян. Действия армии РФ осудили во всех европейских странах и организациях. В связи с этим в ЕС заявили, что готовят новые санкции против России. По данным Financial Times, новые ограничения включают запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставку энергоносителей.

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