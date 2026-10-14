Валюта в Украине подорожала: актуальный курс доллара и евро на 14 октября

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,79 грн, евро – 50,20 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 14 октября, вырос на 3 копейки и составляет 45,37 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,83 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 7 копеек и составляет 50,87 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,06 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,00 грн/евро, а курс продажи – 50,75 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 14 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 6 октября – 45,06 гривни за доллар).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,44 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 20 копеек.

Как прогнозировал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в течение 12–18 октября доллар будет находиться в пределах 44,7–45,3 грн, тогда как евро из-за повышенной волатильности может торговаться примерно по 50–51,5 грн.

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