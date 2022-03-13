Украинцы получат доступ к рынку труда и медицинских услуг в Польше, а также будут иметь право на единовременную выплату помощи.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о помощи для граждан Украины.

Об этом сообщил украинский нардеп Олексей Гончаренко.

По его словам, беженцы из Украины смогут подать заявление на получение номера PESEL (идентификационный номер) в любой исполнительный орган муниципалитета, а также получат доступ к рынку труда и медицинских услуг в Польше.

Кроме того, школьники и студенты смогут продолжить свое обучение в польских школах и университетах.

В то же время украинцы будут иметь право на финансовую помощь - получат единовременную выплату в размере 300 злотых на человека.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев.

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