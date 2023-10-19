Кайрат Торебаев отметил, что все эти товары могли использовать для войны.

Власти Казахстана ввели запрет на экспорт в Российскую Федерации 106 видов товаров. Таким образом страна решила пресечь поставки того, что может быть использовано в войне.

"Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне – на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров – их экспорт мы полностью запретили", - цитирует издание КазТАГ заявление вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева.

Отмечается, что в списке "запрещенки" оказались дроны, электрочипы, а также электроника, которая может использоваться на фронте.

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"Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее реэкспортировались через Казахстан. Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт – нет. Они (производятся – УНИАН) не только на Западе, но в и других странах", - объяснил чиновник.

Таким образом Астана поддержала санкционные меры, которые ввел западные страны после полномасштабного вторжения России в Украину. Это решение позволит ужесточить борьбу с обходом Москвой санкций.

Обход Россией санкций – последние новости

Через Казахстан, Грузию, Армению, Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан благодаря параллельному импорту Россия только из Евросоюза ввезла товаров на 14,1 миллиарда долларов за первую половину 2023 года.

По сравнению с тем же периодом 2022 года объемы такого импорта взлетели почти на 60%, или 5,2 миллиарда долларов. При этом продавали в основном телеком-оборудование, микроэлектронику, транспортную технику, компьютеры, серверы, жесткие диски и смартфоны.

28 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана будут придерживаться санкционного режима против России.

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