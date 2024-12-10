'Великий миротворец': The Atlantic раскрыл, как Трамп может завершить войну в Украине

Советники избранного президента уже нарабатывают сценарии, а сам он уже не так сильно восхищается Путиным.

Международная политика нередко сводится к выбору между плохим и худшим. Украина сейчас находится именно в такой ситуации. Несмотря на отвагу ВСУ и поддержку союзников, цена ошибок и задержек в поставках критически важного вооружения оказалась чрезвычайно высокой, пишет The Atlantic.

Упущенный шанс

В начале войны существовала реальная возможность силового возвращения оккупированных Россией территорий. Но нерешительность администрации Байдена, которая колебалась между осторожностью и необходимостью решительных действий, стала роковой ошибкой. Если бы США и их союзники еще с 2022 года массово поставляли современные танки, самолеты и ракетные системы, сегодняшний ход событий мог бы быть совсем другим.

Однако сейчас Украина оказалась в ситуации, когда перспективы зависят не только от поддержки Запада, но и от глобальных изменений в политическом ландшафте, в частности возвращения Дональда Трампа к власти.

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Трамп и Украина

Избрание Дональда Трампа президентом вызывает неоднозначные прогнозы. Скептики указывают на его изоляционистские взгляды, симпатию к Путину и пренебрежение к европейским союзникам США. Однако есть и основания для осторожного оптимизма.

Политические планы, разрабатываемые людьми из окружения Трампа, включают следующие пункты:

прекращение огня для замораживания конфликта;

гарантии безопасности для Украины;

помощь в восстановлении;

частичное смягчение санкций против России.

Сам Трамп демонстрирует стремление оставить свой след в истории как "великий миротворец". Он уменьшил свои восхищения Путиным. Нынешний Путин уже не выглядит триумфатором: война затянулась на три года, привела к колоссальным потерям в людях и технике, экономическому спаду и потере стратегического влияния.

Реалистичный сценарий для Украины

Текущая ситуация требует комплексного подхода, который мог бы включать:

1. Отложение членства Украины в НАТО. Это могло бы стать временным компромиссом, пока Украина не будет полностью готова к интеграции в альянс.

2. Обеспечение независимости. Россия должна быть лишена какого-либо влияния на украинскую политику и общество.

3. Масштабная реконструкция. Европейские доноры, в частности за счет замороженных российских активов, могут стать основным источником финансирования.

4. Гарантии безопасности. Важно обеспечить присутствие европейских военных сил на территории Украины. Это может включать польские, британские, французские и другие подразделения общей численностью до 100 000 военных.

Эти гарантии безопасности, вместе с расширением санкций против России, создадут условия для ослабления Кремля и укрепления позиций Украины.

Война в Украине открыла слабые места российского режима. Экономическое давление, падение рубля, инфляция и военные потери подрывают стабильность Кремля. Усиление санкций, например, против "Газпрома", могло бы ухудшить ситуацию, создав дополнительное давление на российскую экономику.

Сценарий, при котором Трамп, Европа и США объединятся вокруг Украины, остается сложным, но реальным, пишет издание. Этот процесс потребует от Европы решимости, от США - лидерства, а от России - готовности принять поражение, даже если Путин будет вынужден подавать это как победу.

Перспективы мира в Украине

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны. По данным издания, Киев пытается решить разногласия по вопросу урегулирования войны еще до вступления Трампа в должность.

Также УНИАН сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с РФ. По его убеждению, Киев сам должен решить, когда он будет готов начать переговоры с Россией. К переговорам призвал лично Трамп.

Зато пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль "внимательно ознакомился" с заявлением новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что нужно начать переговоры об окончании войны в Украине. Он отметил, что Владимир Путин не один раз говорил о том, что РФ "открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы".

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