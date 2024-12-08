По словам пресс-секретаря президента РФ, именно Украина продолжает отказываться от переговоров.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль "внимательно ознакомился" с заявлением новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что нужно начать переговоры об окончании войны в Украине. Он отметил, что Владимир Путин не раз говорил о том, что РФ "открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы", которые звучат от стран Глобального Юга и партнеров по БРИКС, пишет Meduza.

"Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России. Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется. Между тем для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание по возобновлению диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле", - сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь диктатора РФ прокомментировал слова Трампа относительно потерь обеих сторон на войне. Он отметил, что эти данные "изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины", однако реальные цифры "совсем другие". В РФ уверяют, что потери Украины "кратно превышают потери с российской стороны".

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Возможность переговоров с РФ - последние новости

Ранее председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что мирные переговоры по окончанию войны между РФ и Украиной могут начаться уже 20 января, а именно в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Политолог считает, что сначала это будут неофициальные консультации, которые могут состояться в ближайшие недели.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что наше государство не пойдет на переговоры в формате так называемых Ялты-2 или Минска-3. По его словам, Украина не согласится ни на какие компромиссы относительно территориальной целостности, суверенитета или будущей безопасности.

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