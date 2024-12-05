Украина пытается разрешить разногласия по вопросу урегулирования войны с Россией еще до вступления Трампа в должность.

Украинская делегация прибыла в США для проведения переговоров на высоком уровне с администрацией Дональда Трампа, с целью сгладить серьезные разногласия в вопросе урегулирования войны с Россией еще до вступления нового президента США в должность.

Как пишет The Wall Street Journal, в среду глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился со специальным посланником Трампа по России и Украине Китом Келлогом, и будущим советником по национальной безопасности Майком Уолтцем. Ко встрече также присоединился вице-президент Джей Ди Вэнс.

По словам источников издания, Ермак посетил Вашингтон, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа. Ранее он также встретился во Флориде с новым главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

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"По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, Ермак будет представлять Украину как конструктивного партнера по достижению мира, а не как препятствие для него", - пишет издание.

Как отметил изданию человек, знакомый с планами Киева, Украина планирует заявить о своей готовности к миру, "но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает ни интересам США, ни интересам Украины".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для того, чтобы Киев рассмотрел возможность прекращения войны, необходимо, чтобы неоккупированным частям Украины было предложено членство в НАТО.

При этом, пишет WSJ, советники Трампа обсуждали мирные планы, которые признают захват Россией примерно 20 % украинской территории и на время закрывают для Киева возможность вступления в НАТО.

"Украинцы излагают свою максималистскую позицию на возможных переговорах", - говорит Люциан Ким, аналитик по Украине в International Crisis Group. "Возможно, они действительно признают, что членство в НАТО – это не вопрос ближайшего будущего. Но почему они должны признавать это еще до начала переговоров?".

Он также отмечает, что в Киеве очень глубоко разочарованы уходящей администрацией Джо Байдена.

"Приход администрации Трампа дал людям в Киеве надежду на прорыв. Как он будет выглядеть - вопрос. Но ясно одно: статус-кво будет прекращен", - говорит Ким.

Мирный план Трампа по Украине

Как писал УНИАН, в конце ноября президент Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с РФ даже без возвращения оккупированных Россией территорий, однако при условии, что Украину немедленно примут в НАТО.

Ранее Reuters писало, что есть три основных варианта "мирного плана" Трампа по завершению войны: план спецпредставителя по вопросам Украины Кейта Келлога, план вице-президента Джей Ди Вэнса и план бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа Ричарда Гренелла.

Они отличаются в некоторых нюансах, однако все они предусматривают "заморозку" войны по нынешним линиям фронта и отказ от вступления Украины в НАТО.

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