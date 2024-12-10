В Днепропетровской области все еще остаются бреши между Великой Новосилкой и Курахово, а также Курахово и Покровском.

Украина стремится завершить строительство нескольких линий обороны, которые могли бы остановить стремительное продвижение России, но, по словам украинских чиновников и командиров, эти усилия усложняются задержками и отсутствием координации.

Как пишет Financial Times, российские войска добились ошеломляюще быстрых успехов в Донецкой области, и линия фронта в некоторых местах проходит всего в 15 км от границы с Днепропетровской областью. Если россияне пересекут эту линию, это станет первым прорывом в новый украинский регион с 2022 года и нанесет значительный удар по военным усилиям Киева.

Укрепления в Днепропетровской области недостроены

Отмечается, что Днепропетровская область с ноября 2023 по ноябрь 2024 года потратила 7,3 млн долларов на фортификационные сооружения. Однако два чиновника в сфере строительства заявили, что эти деньги мало что дали и что работы активизировались только два месяца назад.

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"Репортер Financial Times, посетивший в прошлом месяце близлежащие к Донецку районы Днепропетровской области, увидел несколько подготовленных позиций и противотанковый ров, а также несколько позиций, которые еще строятся или заброшены, не достроены", - говорится в статье.

Как сообщил FT человек, отвечающий за строительство укреплений в Донецкой области, большинство оборонительных линий в этом регионе, в том числе вокруг крупных городов, были завершены в конце октября. Однако в Днепропетровской области все еще остаются бреши между Великой Новосилкой и Курахово, а также Курахово и Покровском, где вторая линия укреплений все еще строится, а третья еще не заложена.

Как отмечает военный аналитик Роб Ли, российские инженерные войска давно имеют преимущество в строительстве укреплений с большей скоростью и качеством по сравнению с Украиной. Он добавил, что после захвата Угледара Россия смогла быстро продвинуться вперед, потому что у Украины "явно не было большой обороны, построенной позади нее", что вынудило украинские войска отступить.

Проблему усугубляет нехватка рабочей силы

Один из военных, чья строительная компания занималась строительством укреплений для армии до того, как он и его подчиненные были мобилизованы, сказал, что оборонительные рубежи не являются приоритетными:

"За время войны его подразделение 32 раза передислоцировалось, и каждый раз ему приходилось строить собственные оборонительные позиции и собирать деньги на эти цели. Между тем, вторые и третьи линии часто строились без согласования с войсками, либо в неправильном месте, либо слишком далеко от первой линии".

Также, по его словам, проблема в экологических законах, поскольку количество деревьев, которые можно было вырубать, ограничено.

"Россияне рубят наши деревья направо и налево, а мы не можем использовать их для строительства окопов!? Мы видели укрепления, которые россияне построили на нашей земле. Если бы мы сделали то же самое, ситуации с Покровском не было бы", - сказал он.

Станислав Бунятов, командир штурмового батальона, говорит, что укрепления важны еще и для того, чтобы обеспечить запасные позиции для измотанной пехоты. "Боевой потенциал пехотинца будет сведен к нулю, если ему придется тратить силы на строительство позиций в течение дня, особенно зимой", - сказал он.

По его словам, в идеале фортификацией должен заниматься украинский вариант инженерного корпуса армии США вместе с централизованным инспекционным военным органом, который мог бы объезжать линии фронта для планирования и контроля работ.

Но в инженерных частях Украины так мало людей, что ответственность лежит на местных властях, которые используют пехотные бригады в качестве подрядчиков, а небольшое количество инженеров следит за работами на первой линии обороны. Кроме того, многие военные инженеры были переброшены на передовую, поскольку официально они классифицируются как "тыловые подразделения".

Если бы военных инженеров "не отправляли на штурмовые операции, а дали возможность профессионально выполнять свою работу, рыть окопы, готовить рубежи, чтобы мы могли защищаться, тогда бы все работало", - говорит Бунятов.

Ситуация на фронте - новости

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что оккупанты готовятся к мощным штурмовым действиям в Запорожской области и пробиваются на границу Днепропетровской области.

Командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко также отмечал, что есть признаки того, что россияне готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении. Российские войска проводят накопление и перегруппировку личного состава и техники.

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