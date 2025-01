О намерении баллотироваться политик, вероятно, объявит до инаугурации Трампа.

Канадский политик с украинскими корнями Христя Фриланд может включиться в борьбу за лидерство в Либеральной партии и будет претендовать на должность премьера Канады.

Как пишет CBC, Фриланд, которая ранее занимала должность министра финансов и заместителя премьер-министра Канады, планирует в ближайшие дни объявить о своем участии в борьбе за лидерство в Либеральной партии.

По данным источников издания, соответствующее заявление Фриланд может сделать уже на этой неделе - до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Видео дня

Отмечается, что Фриланд подала в отставку с должности министра финансов и заместителя премьер-министра в прошлом месяце - в день, когда должна была подать осеннее экономическое заявление правительства.

"После ее увольнения усилились призывы к Джастину Трюдо покинуть свой пост. На прошлой неделе Трюдо объявил, что уйдет с поста премьер-министра, как только Либеральная партия выберет нового лидера", - сказано в публикации.

Как отмечается, причиной своего увольнения Фриланд назвала то, что премьер-министр предложил ей другую должность - министра без портфеля, ответственного за отношения с США. Она также жестко критиковала деятельность Трюдо, назвав действия правительства "дорогими политическими маневрами". Фриланд призвала его бороться с тарифами, которые Трамп предложил ввести на канадские товары.

При этом журналистам Трюдо сказал: надеялся, что Фриланд останется заместителем премьер-министра и возьмет на себя один из важнейших вопросов, стоящих перед страной.

"Но она сделала другой выбор. Что касается деталей, я не привык делиться частными разговорами", - отметил он.

По данным CBC, пока только три человека официально заявили о желании баллотироваться на пост лидера Либеральной партии, но в ближайшее время количество кандидатов, вероятно, возрастет.

Что известно о Христе Фриланд

Согласно открытым источникам, Христя Фриланд - дочь адвокатов Дональда Фриланда и украинки по происхождению Галины Хомяк. Фриланд была журналистом и начинала карьеру в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist. Впоследствии она заняла должность управляющего директора Financial Times в США. В марте 2010 года перешла на должность редактора в Thomson Reuters, а в апреле 2011-го стала редактором Thomson Reuters Digital.

В 2013 году она оставила журналистику, чтобы баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии. В ноябре 2015 года стала министром международной торговли Канады.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что Джастин Трюдо намерен уйти с должности премьер-министра Канады. Как сообщает Globe and Mail, это может спровоцировать борьбу за его место на посту премьер-министра. По данным Bloomberg, Трюдо находился под давлением со стороны избранных законодателей своей партии, требуя уйти в отставку в течение нескольких месяцев. Это давление только усилилось с тех пор, как Христя Фриланд, его министр финансов, ушла в отставку 16 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: