Премьер-министр еще не принял окончательного решения.

Ожидается, что Джастин Трюдо объявит о своей отставке с поста лидера Либеральной партии Канады на этой неделе, сообщает Globe and Mail, что может спровоцировать борьбу за его место на посту премьер-министра.

Как отмечает Bloomberg, Трюдо находился под давлением со стороны избранных законодателей своей партии, требуя уйти в отставку в течение нескольких месяцев. Это давление только усилилось с тех пор, как Христя Фриланд, его министр финансов, ушла в отставку 16 декабря, заявив, что она и премьер-министр расходятся во мнениях по поводу политики.

Решение Трюдо о том, что делать дальше, принимается очень осторожно, по словам человека, близкого к премьер-министру. В отчете Globe, в котором цитировались люди, имена которых газета не назвала, не говорилось, что Трюдо твердо решил отказаться от власти.

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Отмечается, что либеральные законодатели планируют провести собрание кокуса в среду.

После раскола с Фриланд некоторые из ближайших советников Трюдо придерживались мнения, что премьер-министр не сможет пережить политические последствия, сообщили Bloomberg люди, знакомые с ситуацией.

Более 20 либеральных членов парламента публично призвали к отставке Трюдо, и еще больше заявили на закрытых встречах, что у премьер-министра нет иного выбора, кроме как уйти. У либералов 153 места в Палате общин, включая Трюдо.

"Страна может столкнуться с нестабильностью, в частности, из-за экономической угрозы в виде потенциального 25% тарифа США на канадский импорт от новой администрации. Проще говоря, время имеет существенное значение. Вам нецелесообразно оставаться лидером", - говорится в недавнем письме, отправленном премьер-министру Коди Блуа, возглавляющим группу либеральных членов из четырех самых восточных провинций.

Премьер-министр практически исчезла из поля зрения общественности с тех пор, как Фриланд опубликовала свое язвительное заявление об отставке. Трюдо провел большую часть отпуска на горнолыжном курорте в западной Канаде и не общался с журналистами с тех пор, как вернулся в Оттаву.

Отмечается, что если 53-летний Трюдо действительно объявит о своем намерении уйти в отставку после девяти лет у власти, это положит начало внутрипартийной борьбе по поводу того, как выбрать преемника. Если он немедленно уйдет в отставку, либералы, скорее всего, выберут временного лидера из числа своих избранных членов фракции.

Однако также возможно, что Трюдо решит остаться на своем посту, пока члены Либеральной партии проведут гонку за лидерство, чтобы выбрать его преемника. Сроки для партийного состязания должны быть очень сжатыми, учитывая, что основные оппозиционные партии заявили, что намерены голосовать против правительства на следующем заседании Палаты представителей.

Парламентские эксперты заявили, что у правительства может быть только время до марта, прежде чем оно столкнется с вотумом недоверия в Палате представителей.

Фриланд звонила либеральным законодателям и, как ожидается, будет баллотироваться на пост лидера, если появится такая возможность.

Марк Карни, бывший управляющий Банка Канады и Банка Англии, также может баллотироваться, если это будет открытый конкурс, который не будет благоприятствовать действующим законодателям, сказал один человек, знакомый с этим вопросом.

Члены кабинета Трюдо, которые часто упоминаются в обсуждениях о руководстве партии, включают министра иностранных дел Мелани Жоли, министра промышленности Франсуа-Филиппа Шампани и министра транспорта и внутренней торговли Аниту Ананд.

Война в Украине - позиция Трюдо

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо ранее заявлял, что Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие для предотвращения российских ударов по гражданским объектам. Также он считает, что война в Украине может закончиться в ближайшие месяцы.

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