Министр финансов Канады пообещала Украине значительную поддержку.

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что поддержка Украины со стороны Оттавы стала важным вкладом в укрепление НАТО в то время, когда Соединенные Штаты Америки "не смогли усилить" помощь стране, которая отражает нападение РФ, пишет CBC News.

Глава Минфина отвечала на вопрос об усилиях Канады, направленных на достижение установленного НАТО уровня военных расходов для стран-членов в 2% от ВВП. Фриланд отказалась отвечать, увеличит ли Канада расходы в будущем федеральном бюджете, который будет принят 16 апреля. Однако она отметила, что обязательства Канады перед Украиной, которую она назвала "самым неотложным вызовом НАТО", были очень значительными в пересчете на душу населения.

"В марте Канада направила Украине 2 миллиарда долларов в виде срочной бюджетной финансовой поддержки в то время, когда США – и об этом, возможно, вы могли бы спросить посла США – были не в состоянии сделать шаг вперед и оказать поддержку Украине. Мы были там, чтобы заполнить этот пробел", – сказала Фриланд.

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Она добавила, что "махинации в Конгрессе" привели к тому, что США не смогли оказать необходимую поддержку Украине. Однако Канада продолжит поддерживать Киев.

По словам журналистов, Канада столкнулась с растущим давлением с требованием достичь двухпроцентного показателя, установленного странами НАТО на саммите Альянса в Уэльсе в 2014 году.

"Нас не выгонят из НАТО, но когда вы высказываете свое мнение за столом Североатлантического совета, ваш голос имеет меньший вес, потому что вам нужно вложить деньги в то, что вы говорите", – заявила бывший посол Канады в НАТО Керри Бак.

В то же время посол США в Канаде Дэвид Коэн отметил, что его страна изо всех сил пытается принять закон для помощи Украине и другим союзникам, который заблокирован в Конгрессе США.

Помощь Канады

Украина 20 марта получила от Канады 2 миллиарда канадских долларов (1,5 млрд долларов США) финансовой помощи. Эти средства помогают украинскому правительству финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи.

Также Канада присоединилась к "коалиции дронов". Министр обороны Канады Билл Блэр дал обещание принять участие в международной "коалиции дронов" для Украины, руководителями которой являются Латвия и Великобритания.

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