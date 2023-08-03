В 32 годовщину знаменитой речи экс-президента США Джорджа Буша-старшего в здании Верховной Рады Украины, которая вошла в историю как chiken kiev speech или "котлета по-киевски", беларуиские вертолеты пересекли границы Польши. Это стало очередным нарушением воздушного пространства НАТО со стороны РФ (или страной, аффилированной с РФ), однако реакция альянса была не слишком мощной.

Дело в том, что логика США, Великобритании такова: они ждут российских провокаций. Они понимают, что россиянам провокация "на руку". То есть, если мы посмотрим на мнения западных аналитиков, если мы посмотрим, как они видят мышление россиян, то, похоже, они понимают: для россиян прямая конфронтация с НАТО, которая будет означать ядерное обострение – это единственный вариант положительного решения войны против Украины. То есть Альянс исходит из мнения, что россиянам нужен повод для того, чтобы применить ядерный арсенал.

Довольно пассивную реакцию Альянса я списываю на нежелание дать России ту провокацию, которую Россия ищет

В НАТО это называют попыткой повторить Карибский кризис. То есть для Путина лучший вариант переговоров, это когда: "Джентльмены, нам полтора часа до запуска ракет, давайте договариваться, иначе весь мир - в труху". В НАТО понимают, что подобные пролеты над странами, находящимися под "зонтиком" Альянса - это попытка спровоцировать блок, попытка сделать так, чтобы НАТО выглядело агрессором, который непонятно, почему отреагировал на действия России и Беларуси. Якобы это даст Путину карт-бланш, в первую, в глазах китайцев - привести в полную боевую готовность ядерные силы. Поэтому довольно пассивную реакцию Альянса я списываю на нежелание дать России ту провокацию, которую Россия ищет.

Однако, если смотреть на другие похожие инциденты, реакция альянса хоть и была запоздалая, но была довольно существенная. После первых пролетов над территорией НАТО, после первых залетаний ракет на территорию Румынии и Польши, мы увидели решение мадридского саммита, которое затем было закреплено решением саммита в Вильнюсе. Речь о десятикратном увеличении гарнизонов, усилении техники, усилении слежки и двукратном увеличении воздушных патрулей. То есть НАТО все же реагирует, но не делает это в тот момент, когда инцидент происходит. Также они создают такие стратегические условия, при которых провокации для россиян будут все более сложными, а в конце – невозможными.

То, что мы не увидели и не услышали в Вильнюсе, мы увидим на полях в Джедде

Однако как долго будут продолжаться такие российские провокации, трудно сказать. А реакция будет тем жестче, чем более угрожающим может быть сценарий. Пока же в НАТО будут продолжать устойчивую тактику.

Также, к сожалению, у многих европейцев, особенно это Южная Европа и крайне Западная Европа, сохраняется представление, что невозможно вычеркнуть из мирового уравнения такого гегемона, как Россия.

И если Вильнюсский саммит нас в этом вопросе разочаровал, то я лично возлагаю надежды на саммит в Джедде (обсуждение формулы мира президента Украины Владимира Зеленского). Ведь там, без участия России, мы будем решать послевоенное мироздание. Это будет первый нормальный разговор о том, как будет выглядеть система международных отношений и система международной безопасности после украинской победы. Мне кажется, что то, что мы не увидели и не услышали в Вильнюсе, мы увидим на полях в Джедде…

Логика исторических событий, логика того, что сейчас разворачивается, указывает, что Россия не сможет сохранить статус не то, что великой державы, а более или менее континентальной влиятельной державы. Поэтому я, скорее, остаюсь оптимистом.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"