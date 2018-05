Сегодня Всемирный день поцелуев

В этот день все желающие могут "обмениваться своими душами" на полных правах: 6 июня отмечается Всемирный день поцелуев, который впервые придумали в Великобритании. А два десятка лет назад он был утвержден Организацией Объединенных Наций. Во многих городах в этот день будут проходить различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки. Итак, дерзайте, устанавливайте "поцелуйные рекорды"!

Почему люди целуются? Во-первых, потому что это привито культурой. Во всем мире люди, попадая в романтическую ситуацию, чувствуют неосознанную необходимость целоваться. Это одно из наиболее полезных открытий, которое я совершил во время своей исследовательской деятельности. Такое ощущение, что представители противоположного пола запрограммированы на поцелуй и только этого и ждут. Если вы это поймете, то будете получать больше и самих поцелуев, и удовольствия от них.

Эта программа действует изо дня в день. Люди видят актеров, целующихся на экранах телевизоров, в кино и в рекламе, им рассказывают о том, что их друзья целуются с тем-то и тем-то, они видят людей, целующихся на улице. В результате в известных ситуациях поцелуй воспринимается как обязательная их составляющая. Поэтому в романтической ситуации в силу вступает подсознательный стереотип, и люди чувствуют практически непреодолимое желание поцеловаться независимо от того, хотят они этого в действительности или нет.

Известные целовальщики: Некий американец А. Е. Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека 15 сентября 1990 г. во время фестиваля, проходившего в его штате. Таким образом, он ухитрялся целовать нового человека через каждые 3,6 секунды.

Первый поцелуй на экране: 1896 г. - его запечатлели Мэй Ирвин и Джон С. Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием "Поцелуй".

Самый насыщенный поцелуями фильм: "Дон Жуан" (1926 г., компания "Уорнер Бразерс"). В нем насчитали 191 поцелуй.

Самый долгий поцелуй в истории кино: Реджис Туми и Джейн Ваймен целовались на протяжении 185 секунд в фильме "You’re in the Army Now" ("Ты сейчас в армии", 1940 г.), что занимает 4% всей продолжительности фильма.

