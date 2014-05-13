Женщина впервые стала командующим миротворческими силами ООН

Лунд стала первой женщиной на этом посту, сообщает Центр новостей ООН.

По данным Центра, у Кристин Лунд за плечами – 34 года военной службы и участия, как в норвежских, так и международных военных операциях, в том числе – в силах ООН и НАТО. Кристин Лунд закончила два норвежских военных вуза, а также получила степень магистра стратегических исследований в Военном колледже Вооруженных сил США.

В ряды Вооруженных сил Норвегии Кристин Лунд вступила еще в 1980 году и стала быстро подниматься по карьерной лестнице. С 2007 года она была заместителем главнокомандующего ВС Норвегии, а в 2009 году стала первой женщиной в истории страны, которую произвели в звание генерал-майора и назначили на должность Начальника штаба войск местной обороны.

Кристин Лунд также обладает обширным опытом участия в международных операциях.

«Ее прошлый опыт работы в рамках ООН включает службу во Временных силах ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), а также в Силах Организации Объединенных Наций по охране (СООНО) в бывшей Югославии, - говорится в заявлении пресс-секретаря главы ООН Стефана Дюжаррика. - У генерал-майора Лунд -обширный опыт участия в международных операциях, включая боевые задания в Саудовской Аравии во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году и службу в штаб-квартире возглавляемых НАТО Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ИСАФ)».

Вооруженные силы ООН на Кипре были первоначально учреждены Советом Безопасности в 1964 году с целью предотвращения новых вооруженных столкновений между общинами киприотов-греков и киприотов-турок. После боевых действий 1974 года Совет возложил на Силы выполнение некоторых дополнительных функций.

В отсутствие политического урегулирования кипрской проблемы ВСООНК продолжают оставаться на острове в целях наблюдения за линиями прекращения огня, поддержания буферной зоны, проведения гуманитарных акций и оказания поддержки миссии доброй воли Генерального секретаря.

На посту Командующего миротворческими силами ООН на Кипре Кристин Лунд сменит генерал-майора из Китая Чао Лиу. Он покинет свой пост 13 августа 2014 года.