Женщина впервые стала командующим миротворческими силами ООН
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил генерал-майора Кристин Лунд, уроженку Норвегии, Командующим Вооруженными силами Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).
Лунд стала первой женщиной на этом посту, сообщает Центр новостей ООН.
По данным Центра, у Кристин Лунд за плечами – 34 года военной службы и участия, как в норвежских, так и международных военных операциях, в том числе – в силах ООН и НАТО. Кристин Лунд закончила два норвежских военных вуза, а также получила степень магистра стратегических исследований в Военном колледже Вооруженных сил США.
В ряды Вооруженных сил Норвегии Кристин Лунд вступила еще в 1980 году и стала быстро подниматься по карьерной лестнице. С 2007 года она была заместителем главнокомандующего ВС Норвегии, а в 2009 году стала первой женщиной в истории страны, которую произвели в звание генерал-майора и назначили на должность Начальника штаба войск местной обороны.
Кристин Лунд также обладает обширным опытом участия в международных операциях.
«Ее прошлый опыт работы в рамках ООН включает службу во Временных силах ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), а также в Силах Организации Объединенных Наций по охране (СООНО) в бывшей Югославии, - говорится в заявлении пресс-секретаря главы ООН Стефана Дюжаррика. - У генерал-майора Лунд -обширный опыт участия в международных операциях, включая боевые задания в Саудовской Аравии во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году и службу в штаб-квартире возглавляемых НАТО Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ИСАФ)».
Вооруженные силы ООН на Кипре были первоначально учреждены Советом Безопасности в 1964 году с целью предотвращения новых вооруженных столкновений между общинами киприотов-греков и киприотов-турок. После боевых действий 1974 года Совет возложил на Силы выполнение некоторых дополнительных функций.
В отсутствие политического урегулирования кипрской проблемы ВСООНК продолжают оставаться на острове в целях наблюдения за линиями прекращения огня, поддержания буферной зоны, проведения гуманитарных акций и оказания поддержки миссии доброй воли Генерального секретаря.
На посту Командующего миротворческими силами ООН на Кипре Кристин Лунд сменит генерал-майора из Китая Чао Лиу. Он покинет свой пост 13 августа 2014 года.