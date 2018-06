Трамп: КНДР продемонстрировала неуважение к пожеланиям Китая

По словам президента США Дональда Трампа, Северная Корея открыто показала неуважение к пожеланиям Китая и его руководителя ​Си Цзиньпиня.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Читайте такжеАдмирал заявил о способности США отразить любые ракетные атаки КНДР

"Северная Корея отнеслась без уважения к пожеланиям Китая и его уважаемого председателя, когда она сегодня запустила, хоть и безуспешно, ракету. Плохо!", - написал президент США.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!