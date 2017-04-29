Трамп: КНДР продемонстрировала неуважение к пожеланиям Китая

По словам президента США Дональда Трампа, Северная Корея открыто показала неуважение к пожеланиям Китая и его руководителя ​Си Цзиньпиня.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

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"Северная Корея отнеслась без уважения к пожеланиям Китая и его уважаемого председателя, когда она сегодня запустила, хоть и безуспешно, ракету. Плохо!", - написал президент США.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 28, 2017

Как сообщал УНИАН, Китай уведомил США о планах "самостоятельно" принять пакет санкций в отношении Северной Кореи, если Пхеньян проведет еще хотя бы одно ракетное испытание.

Напомним, в субботу, 29 апреля, вооруженные силы Северной Кореи произвели пуск баллистической ракеты. Источник агентства Reuters в американской армии рассказал, что пуск, по предварительным данным, закончился неудачей. По данным южнокорейских военных, ракета взорвалась через несколько секунд после старта.