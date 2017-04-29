КНДР провела новое неудачное испытание баллистической ракеты

В субботу, 29 апреля, Вооруженные силы Северной Кореи произвели пуск баллистической ракеты.

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Об этом пишет Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Пока что неизвестно, насколько удачно прошел пуск. Информация о типе ракеты и траектории ее полета также не поступала.

Источник агентства Reuters в американской армии рассказал, что пуск, по предварительным данным, закончился неудачей, передает РБК.

Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных также сообщает, что пуск закончился неудачей - ракета взорвалась через несколько секунд после старта.

Ранее УНИАН сообщал, что КНДР попыталась провести в воскресенье, 16 апреля, очередное испытание ракеты, но ее запуск оказался неудачным.