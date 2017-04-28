Китай предупредил КНДР о санкциях в случае новых ядерных испытаний
04:22, 28 апреля 2017Мир
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Согласно данным разведки США, северокорейский лидер Ким Чен Ын «не сумасшедший».
Полицейская в Пхеньяне, иллюстрация / REUTERS
Китай уведомил США о планах «самостоятельно» принять пакет санкций в отношении Северной Кореи, если Пхеньян проведет еще хотя бы одно ракетное испытание.
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Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает РБК. По его словам, Пекин уже предупредил об этом Пхеньян.
Также в связи с попытками международного сообщества «обуздать ядерную и ракетную программу» КНДР, Тиллерсон сообщил Fox News, что, согласно данным разведки США, северокорейский лидер Ким Чен Ын «не сумасшедший».
Он, как пояснил глава госдепа, может быть просто «рациональным актером», с которым можно договориться.
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