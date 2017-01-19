Число хакерских атак на сети НАТО возросло в полтора раза – Столтенберг

В 2016 году кибератаки на сети Североатлантического альянса участились и в среднем за месяц насчитывалось 500 опасных кибератак на натовские учреждения, которые требовали решительных мер со стороны экспертов. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью газете Die Welt, опубликованном в четверг, 19 января, сообщает "Немецкая волна".

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Генсек также выразил обеспокоенность возможной манипуляцией данными в ходе избирательных кампаний: "В НАТО поступают сообщения от различных правительств стран-членов, которые опасаются, что хакеры будут пытаться вмешаться в национальную предвыборную борьбу. В таком случае киберпреступники будут подрывать демократию".

По его словам, кибератаки представляют очень большую потенциальную опасность, поскольку могут нарушить, к примеру, энергоснабжение или медицинское обслуживание или нанести ущерб другим важным инфраструктурам.

"Кроме того, они могут повредить обороноспособности НАТО и повлиять на работу наших вооруженных сил, - сказал Столтенберг, пояснив, что любая военная деятельность базируется сегодня на передаче данных. - Если этот процесс (передачи данных - ред.) нарушается, то может быть нанесен большой вред".

Столтенберг отметил, что большинство этих атак осуществлялись не частными лицами, а финансировались государственными инстанциями различных стран.

Поэтому, заявил генеральный секретарь НАТО, в случае широкомасштабных кибернападений может быть задействована статья 5 устава альянса, предполагающая помощь всех его членов пострадавшей стране.

По словам главы Североатлантического альянса, с недавнего времени НАТО предлагает всем своим членам помощь кризисных команд, которые объясняют, как можно улучшить защиту своих сетей.